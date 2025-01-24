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Губернатор Малков: в результате атаки дрона на Рязань загорелся жилой дом

По предварительным данным, атаке украинских БПЛА подверглась местная нефтебаза.

Источник: Аргументы и факты

Обломки украинского беспилотника в результате атаки на Рязань попали в частный дом, из-за чего произошел пожар. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Павел Малков.

«Возник пожар, который был ликвидирован в кратчайшие сроки. Пострадавших нет. Поручил оказать семье необходимую помощь», — сказано в сообщении.

По данным Telegram-канала SHOT, по предварительным данным, атаке украинских дронов подверглась местная нефтебаза. По словам очевидцев, в небе над Рязанью прозвучало больше 10 взрывов. Отмечается, что они начали звучать в районе полуночи.

Ранее в Министерстве обороны России сообщали, что над регионами РФ средства противовоздушной обороны уничтожили 49 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины.

До этого губернатор Воронежской области Александр Гусев заявлял, что в небе над Воронежем силами ПВО и радиоэлектронной борьбы был ликвидирован беспилотник.