В центре Красноярска на Робеспьера устранили коммунальную аварию

24 января в 7:10 в дома красноярцев, живущих по Робеспьера, начали возвращать холодную воду. Коммунальщики завершили устранение аварии. Напомним, 23 января в 16:45 при проведении буровых работ был поврежден чугунный водопровод на перекрестке Робеспьера-Республики.
На месте происшествия работала аварийная бригада «КрасКома». Пришлось приостановить холодное водоснабжение в жилых домах по Робеспьера, 30, 37, а также Ленина, 128, 148. Кроме этого, без воды остались СИЗО-1 и несколько административных зданий.
Также были закрыты для транспорта две полосы движения по Робеспьера. На утро 24 января ограничение движения сохраняется. Стало известно, что его отменят ориентировочно в 12 часов. Именно к этому времени планируется засыпать котлован на месте проведения земляных работ. Водителей просят учитывать это при планировании маршрутов по центру города.