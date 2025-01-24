В центре Красноярска на Робеспьера устранили коммунальную аварию

Также были закрыты для транспорта две полосы движения по Робеспьера. На утро 24 января ограничение движения сохраняется. Стало известно, что его отменят ориентировочно в 12 часов. Именно к этому времени планируется засыпать котлован на месте проведения земляных работ. Водителей просят учитывать это при планировании маршрутов по центру города.