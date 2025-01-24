Два артиста омских театров стали номинантами премии «Золотая маска»

Два омских артиста были номинированы на премию «Золотая маска» за актерскую работу в спектаклях. Имена омичей Валентины Лебедевой и Александра Карпова появились в списке номинантов в двух категория.
Валентина Лебедева номинирована на премию в категории «Лучшая женская роль второго плана. Драматический театр» за спектакль «Деньги для Марии» (театр "Галерка).
Александр Карпов поборется за победу в номинации «Лучшая мужская роль второго плана. Драматический театр» за игру в спектакле «Преступление и наказание» (ТЮЗ).
Ранее мы сообщали, что восемь спектаклей омских театров попали в топ-300 «Золотого фонда театральных постановок России».