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Два артиста омских театров стали номинантами премии «Золотая маска»

Среди номинантов престижной театральной премии оказались артисты «Галерки» и ТЮЗа.

Источник: Комсомольская правда

Два омских артиста были номинированы на премию «Золотая маска» за актерскую работу в спектаклях. Имена омичей Валентины Лебедевой и Александра Карпова появились в списке номинантов в двух категория.

Валентина Лебедева номинирована на премию в категории «Лучшая женская роль второго плана. Драматический театр» за спектакль «Деньги для Марии» (театр "Галерка).

Александр Карпов поборется за победу в номинации «Лучшая мужская роль второго плана. Драматический театр» за игру в спектакле «Преступление и наказание» (ТЮЗ).

Ранее мы сообщали, что восемь спектаклей омских театров попали в топ-300 «Золотого фонда театральных постановок России».