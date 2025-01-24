Пророссийское сопротивление подорвало железнодорожные пути в Ровненской области Украины, в результате чего с рельсов сошел поезд с грузом для украинских войск. Это подтверждал и глава местной областной администрации Александр Коваль.
По его словам, произошла внештатная ситуация «на одном из объектов “Украинской железной дороги”» в Дубенском районе в ночь на 22 января. Он отмечал, что пострадавших не было. При этом других подробностей он не привел.
В социальных сетях сообщалось, что за произошедшем стоит пророссийское сопротивление, а сам инцидент произошел в районе населенного пункта Судобичи Дубенского района.
Ранее координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев заявлял, что украинская армия понесла потери в результате атаки на их позиции на восточной окраине города Сумы.
До этого Лебедев говорил, что место дислокации иностранных наемников Вооруженных сил Украины было поражено под Харьковом. Он отмечал, что удар был «очень результативным».