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Мошенники находят жертв через онлайн-сервис автомобилистов в Иркутской области

«Водители» отправляют ссылку для оплаты проезда.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Жителей Иркутской области предупредили о появлении новой мошеннической схемы. Как сообщили КП-Иркутск в региональном МВД, на этот раз речь идет о популярном онлайн-сервисе автомобилистов.

На эту уловку попалась работница кафе из Байкальска. Она рассказала полицейским, что искала попутчика до Иркутска. На просьбу откликнулся «водитель» Андрей и моментально отправил ссылку для оплаты проезда.

— Женщина ввела данные банковской карты, после чего с ее счета списали 25 тысяч рублей. Мошенник в это время перестал отвечать на звонки и сообщения, — рассказали в пресс-службе ведомства.

В МВД напомнили о том, что не стоит переходить по неизвестным ссылкам. Аферисты просят оплатить заказ не в приложении, а по внешней ссылке, либо номеру телефона или почте. Это обман! Доверять стоит лишь официальным приложениям.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что мошенники обманывают жителей Иркутской области через платформу Сферум.