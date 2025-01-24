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В Пермском крае в жёстком ДТП с фурой и двумя легковушками погиб водитель

Три человека пострадали.

Источник: Соцсети

Водитель погиб в жёстком ДТП с фурой и двумя легковушками в Пермском крае, сообщили в Госавтоинспекции.

Авария произошла 23 января в Добрянском городском округе.

«Примерно в 16:25 по дороге Пермь — Березники в направлении краевого центра двигалась иномарка “Киа Венга” с мужчиной 1991 года рождения за рулём. По предварительным данным, на 90-м километре водитель, не выбрав обеспечивающую постоянный контроль скорость, не справился с управлением, допустил занос на встречную полосу и столкновение с грузовиком “Ситрак”. Большегрузом управлял мужчина 1990 года рождения. После удара “Ситрак” вылетел на встречную полосу. Там он столкнулся с “Киа Сирато” под управлением водителя 1983 года рождения», — рассказали в Госавтоинспекции Пермского края.

Водитель «Киа Сирато» погиб на месте происшествия. Его пассажир 1985 года рождения получил травмы и попал в больницу.

«Также госпитализировали водителя “Киа Венга” и его пассажирку 1989 года рождения», — рассказали в Госавтоинспекции.

Ведомство проводит проверку по факту ДТП.

Ранее perm.aif.ru сообщил, что полицейские обнаружили более 100 пакетиков с наркотиками в автомобиле, разбившемся в Прикамье. Водитель легковушки не справился с управлением и влетел в КамАЗ. В тот момент большегруз стоял на дороге Пермь — Усть-Качка. Пострадали три человека.