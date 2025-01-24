В Пермском крае в жёстком ДТП с фурой и двумя легковушками погиб водитель

«Примерно в 16:25 по дороге Пермь — Березники в направлении краевого центра двигалась иномарка “Киа Венга” с мужчиной 1991 года рождения за рулём. По предварительным данным, на 90-м километре водитель, не выбрав обеспечивающую постоянный контроль скорость, не справился с управлением, допустил занос на встречную полосу и столкновение с грузовиком “Ситрак”. Большегрузом управлял мужчина 1990 года рождения. После удара “Ситрак” вылетел на встречную полосу. Там он столкнулся с “Киа Сирато” под управлением водителя 1983 года рождения», — рассказали в Госавтоинспекции Пермского края.