В Пермском крае в жёстком ДТП с фурой и двумя легковушками погиб водитель

Водитель погиб в жёстком ДТП с фурой и двумя легковушками в Пермском крае, сообщили в Госавтоинспекции.
Авария произошла 23 января в Добрянском городском округе.
«Примерно в 16:25 по дороге Пермь — Березники в направлении краевого центра двигалась иномарка “Киа Венга” с мужчиной 1991 года рождения за рулём. По предварительным данным, на 90-м километре водитель, не выбрав обеспечивающую постоянный контроль скорость, не справился с управлением, допустил занос на встречную полосу и столкновение с грузовиком “Ситрак”. Большегрузом управлял мужчина 1990 года рождения. После удара “Ситрак” вылетел на встречную полосу. Там он столкнулся с “Киа Сирато” под управлением водителя 1983 года рождения», — рассказали в Госавтоинспекции Пермского края.
Водитель «Киа Сирато» погиб на месте происшествия. Его пассажир 1985 года рождения получил травмы и попал в больницу.
«Также госпитализировали водителя “Киа Венга” и его пассажирку 1989 года рождения», — рассказали в Госавтоинспекции.
Ведомство проводит проверку по факту ДТП.
Ранее perm.aif.ru сообщил, что полицейские обнаружили более 100 пакетиков с наркотиками в автомобиле, разбившемся в Прикамье. Водитель легковушки не справился с управлением и влетел в КамАЗ. В тот момент большегруз стоял на дороге Пермь — Усть-Качка. Пострадали три человека.