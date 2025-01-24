Актер Петров поговорил с «Известиями» о съемках «Василия» в Мехико

«Нам никто не говорил, что туда ходите — сюда не ходите. Съемки готовились заранее мексиканским продакшеном. Там на месте хорошо знают, где можно снимать, с кем договариваться, нужны ли охрана или полиция. Если ты подготовлен и у тебя есть понимание того, как и что делать, то всё проходит гладко», — прокомментировал актер.