Актер Петров поговорил с «Известиями» о съемках «Василия» в Мехико

Актер Александр Петров в интервью «Известиям» рассказал, что фильм «Василий» заинтересовал его еще на этапе проработки идеи картины, а также поделился впечатлениями от съемок в Мексике.
«Я обычно выбираю сценарии так: читаю первую страницу. И понимаю, нравится или нет. Здесь мне было интересно уже на уровне идеи, когда много лет назад студия “Водород” и продюсеры Миша Врубель и Саша Андрющенко сказали, что готовится проект о двух братьях-близнецах. Я сразу сказал “да”, — поделился Петров.
Он рассказал, что, находясь в Мехико на съемках, чувствовал себя в безопасности. Бывало такое, что местные участники съемочной команды советовали не ходить в некоторые места, которые считаются небезопасными, или не ездить ночами по конкретным участкам шоссе.
«Нам никто не говорил, что туда ходите — сюда не ходите. Съемки готовились заранее мексиканским продакшеном. Там на месте хорошо знают, где можно снимать, с кем договариваться, нужны ли охрана или полиция. Если ты подготовлен и у тебя есть понимание того, как и что делать, то всё проходит гладко», — прокомментировал актер.
Подробнее читайте в эксклюзивном интервью Александра Петрова «Известиям»:
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