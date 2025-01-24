В Сибири необходимо ужесточить продажу алкоголя — главный нарколог СФО

Главный нарколог СФО и Кемеровской области Александр Лопатин заявил, что необходимо ужесточать ограничения по продаже алкоголя в Сибири. По его словам, введение дополнительных ограничений меняет обстановку к лучшему, исходя из опытов разных регионов, а в Сибири, где во всех отраслях наблюдается дефицит кадров, подобные запреты остро необходимы, пишет ИА IrkutskMedia.
В настоящее время потребление алкоголя в Сибири на человека в год составляет 10,4 литра. При этом правительством РФ утвержден план мероприятий на пять лет по сокращению потребления алкоголя с 8,18 до 7,8 литра.
По словам эксперта, на сегодняшний день продажа алкоголя несовершеннолетним запрещена во всех субъектах СФО. Для розничной продажи установлены определенные временные ограничения в каждом из регионов. Так, в Иркутской области действует 12-часовой запрет на торговлю спиртным с 21.00 до 09.00, а в селе Хамар Катанского района крепкие напитки можно купить исключительно по пятницам с 17.00 до 20.00.
«Такое решение приняли большинством голосов сами жители, и оно было закреплено законодательно на уровне субъекта федерации. Подобная практика, кстати, широко распространена во многих регионах страны», — рассказал Александр Лопатин.
Среди других видов борьбы с алкоголизмом специалист отмечает создание системы поощрения муниципалитетов, которые успешно борются за трезвость. По итогам года они получают средства на развитие, а в регионе наблюдается рост продолжительности жизни граждан и снижение преступности. Кроме того, по словам Александра Лопатина, алкоголь должен быть дорогим и малодоступным, а также необходима жесткая борьба с производством контрафакта, сообщает «Российская газета» (18+).