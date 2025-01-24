В Сибири необходимо ужесточить продажу алкоголя — главный нарколог СФО

По словам эксперта, на сегодняшний день продажа алкоголя несовершеннолетним запрещена во всех субъектах СФО. Для розничной продажи установлены определенные временные ограничения в каждом из регионов. Так, в Иркутской области действует 12-часовой запрет на торговлю спиртным с 21.00 до 09.00, а в селе Хамар Катанского района крепкие напитки можно купить исключительно по пятницам с 17.00 до 20.00.