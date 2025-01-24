Красноярцев предупредили о сомнительной схеме продажи дорогой верхней одежды

«Во время примерки люди расхваливают образ пенсионера, убеждают, что вещь ему идеально подходит, склоняют к покупке. В результате он приобретает дорогую шубу или дублёнку. А вернувшись домой и пообщавшись с родными, разочаровывается в своей необдуманной покупке и решает вернуть товар. Продавец принимает заявление и назначает дату встречи для возврата денег, но потом выясняется, что магазин закрыт, а продавцы-гастролёры исчезли без следа», — рассказали в Роспотребнадзоре.