Красноярцев предупредили о сомнительной схеме продажи дорогой верхней одежды

Пострадавшие покупали дорогие шубы и дублёнки в разных районах города, но везде по аналогичной схеме, которую эксперты назвали сомнительной.
Так, на улице пожилых людей останавливает молодая пара и просит пройти в магазин, чтобы помочь выбрать верхнюю одежду «для своей бабушки схожей комплекции». В процессе их самих убеждают совершить покупку, а вот вернуть ее не получается.
«Во время примерки люди расхваливают образ пенсионера, убеждают, что вещь ему идеально подходит, склоняют к покупке. В результате он приобретает дорогую шубу или дублёнку. А вернувшись домой и пообщавшись с родными, разочаровывается в своей необдуманной покупке и решает вернуть товар. Продавец принимает заявление и назначает дату встречи для возврата денег, но потом выясняется, что магазин закрыт, а продавцы-гастролёры исчезли без следа», — рассказали в Роспотребнадзоре.
По фактам игнорирования требований покупателей управление объявило ИП Соловьеву М. С. предостережения. Добиваться возврата денег пострадавшим придется в суде, сотрудники Роспотребнадзора обещают оказать содействие в защите их прав.