Красноярка Инга Демчук продолжает худеть в шоу «Большие девочки»

За приз в размере 1 млн рублей и стройность борется красноярка — 25-летняя Инга Демчук.
На проект девушка пришла в весе 137 килограмм. Девушка мотивирована похудеть, чтобы показать пример своему сыну. Она хочет, чтобы он гордился мамой.
На первой неделе девушка похудела до 135 кг, а на этой неделе до 132. Остаться в шоу ей также помог бонусный килограмм, который она заработала в ходе командного состязания. Итого за 2 недели девушка избавилась от 5 килограммов.
Ранее мы публиковали самые красивые фотографии Инги.