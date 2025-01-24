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Красноярка Инга Демчук продолжает худеть в шоу «Большие девочки»

23 января на телеканале «Пятница» вышла вторая серия нового сезона шоу, в котором девушки сбрасывают вес.

Источник: Телеканал "Пятница"

За приз в размере 1 млн рублей и стройность борется красноярка — 25-летняя Инга Демчук.

На проект девушка пришла в весе 137 килограмм. Девушка мотивирована похудеть, чтобы показать пример своему сыну. Она хочет, чтобы он гордился мамой.

На первой неделе девушка похудела до 135 кг, а на этой неделе до 132. Остаться в шоу ей также помог бонусный килограмм, который она заработала в ходе командного состязания. Итого за 2 недели девушка избавилась от 5 килограммов.

Ранее мы публиковали самые красивые фотографии Инги.

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