Адвокат Миронов: оплата покупок переводом по телефону чревата рисками

Многие люди уже привыкли использовать банковские переводы для расчетов на рынках или в небольших магазинах, однако такая практика может быть связана с определенными рисками, заявил заведующий филиалом московской коллегии адвокатов «Защита» Анатолий Миронов в интервью агентству «Прайм».
Он пояснил, что определить, был ли перевод средств реально произведен за товар или услугу, достаточно сложно. Это может открывать возможности для трактовки таких переводов как добровольные пожертвования.
Неясно, как именно используются эти средства после перевода, подчеркнул адвокат. Они, скорее всего, идут к продавцу, но также существует риск, что часть средств может быть направлена преступным группировкам или террористам. В такой ситуации обычный покупатель может оказаться под угрозой уголовного преследования за пособничество терроризму, что может повлечь за собой серьезные последствия, вплоть до десяти лет лишения свободы.
В то же время, по словам Миронова, во многих случаях правоохранительные органы не будут привлекать к ответственности тех, кто совершает разовые покупки без злого умысла, как, например, при покупке овощей на рынке. Тем не менее, существует значительный риск потратить время и нервы, объясняя свою ситуацию и разъясняя обстоятельства.
Ранее Министерство внутренних дел России рекомендовало включать автоматическое обновление устройств, чтобы повысить уровень безопасности и предотвратить атаки хакеров и утечку личной информации.