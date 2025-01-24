Адвокат Миронов: оплата покупок переводом по телефону чревата рисками

Неясно, как именно используются эти средства после перевода, подчеркнул адвокат. Они, скорее всего, идут к продавцу, но также существует риск, что часть средств может быть направлена преступным группировкам или террористам. В такой ситуации обычный покупатель может оказаться под угрозой уголовного преследования за пособничество терроризму, что может повлечь за собой серьезные последствия, вплоть до десяти лет лишения свободы.