В Театре Российской армии состоялась премьера спектакля по «Мастеру и Маргарите»

Александр Лазарев переосмысливает роль жестокого прокуратора Иудеи. Свершив страшное преступление, Пилат испытывает муки совести. Он предстает человеком мятущимся и страдающим от угрызений за то, что казнил не того, кого надо было. Эту роль играет Максим Аверин. Во втором составе — Александр Балуев. Александр Домогаров предстает в образе Воланда.