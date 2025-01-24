В Театре Российской армии состоялась премьера спектакля по «Мастеру и Маргарите»

«Роман» — первая постановка народного артиста России Александра Лазарева в статусе главного режиссера Театра Российской Армии. К инсценировке «Мастера и Маргариты» Булгакова он шел три года.
За основу спектакля Лазарев взял лишь часть «Мастера и Маргариты» — ту, в которой рассказана история Понтия Пилата. Ее некоторые зачастую пропускают. Интересней следить за Воландом и его свитой. Но сюжетную линию римлянина Булгаков неслучайно включил в свой роман.
Александр Лазарев переосмысливает роль жестокого прокуратора Иудеи. Свершив страшное преступление, Пилат испытывает муки совести. Он предстает человеком мятущимся и страдающим от угрызений за то, что казнил не того, кого надо было. Эту роль играет Максим Аверин. Во втором составе — Александр Балуев. Александр Домогаров предстает в образе Воланда.
Пилат на сцене предстает в белом плаще, на котором вместо книжного «кровавого подбоя» — пятна крови. Автор костюмов, Ольга Никитина, рассказала, что хотела подобрать метафору, раскрыть образ прокуратора Иудеи.
«Я придумала такое выразительное средство, как засохшая кровь, пропитавшая плащ за много лет. Пилат тащит за собой его подол как тяжесть», — объяснила она.
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