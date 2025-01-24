Омича оштрафовали за запуск незарегистрированного беспилотника

В Омске транспортная прокуратура провела проверку соблюдения законодательства об использовании воздушного пространства. В ходе проверки было установлено, что в ноябре 2024 года один из местных жителей запустил незарегистрированный беспилотник в границах города. Этот запуск был выявлен как нарушение федеральных правил, регулирующих использование воздушного пространства, а также противоречил запрету, установленному указом губернатора Омской области, который запрещает полёты беспилотников над населёнными пунктами.