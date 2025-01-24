Конец рабочей недели в Башкирии ознаменуется морозами

В Башкирии сохранится морозная погода. Это следует из прогноза республиканского гидрометцентра.
Так, в субботу, 25 января, ожидается понижение температуры до −24 градусов. Днем же столбики термометров поднимутся максимум до −9 градусов.
Сильно характер погоды не изменится и в воскресенье, 26 января. По словам синоптиков, температура воздуха ночью составит −16,-21°, местами до −26°, днем −9,-14°. Осадков в этот день не ожидается.
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