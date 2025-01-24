Ричмонд
-5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Конец рабочей недели в Башкирии ознаменуется морозами

Низкие температуры не хотят отступать.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии сохранится морозная погода. Это следует из прогноза республиканского гидрометцентра.

Так, в субботу, 25 января, ожидается понижение температуры до −24 градусов. Днем же столбики термометров поднимутся максимум до −9 градусов.

Сильно характер погоды не изменится и в воскресенье, 26 января. По словам синоптиков, температура воздуха ночью составит −16,-21°, местами до −26°, днем −9,-14°. Осадков в этот день не ожидается.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.