Максимальный размер маткапитала превысит 900 тысяч с 1 февраля

Максимальный размер маткапитала вырастет до 912 тысяч рублей с 1 февраля 2025 года. Сертификат на эту сумму смогут получить семьи, где родился второй и последующий ребенок при условии, что ранее они не получали выплату, сообщил министр труда и социального развития России Антон Котяков.
С 1 февраля 2025 года выплата на первого ребенка, появившегося на свет после 1 января 2020 года, составит 690 тысяч рублей. Все россияне, которые ранее получили сертификат на первого малыша, смогут рассчитывать на выплату в 221 тысячу рублей при рождении второго ребенка.
Как и сейчас, семьи, которые ранее получили материнский капитал, не будут иметь право на выплату при появлении третьего и последующих детей.
Размер материнского капитала проиндексирован в соответствии с фактическим уровнем инфляции. По итогам 2024 года цены на товары и услуги выросли на 9,5%.
Ранее мы сообщали, что омские студенты получат по 100 тысяч рублей за рождение ребенка. Новая мера материальной поддержки молодых семей начала действовать в Омской области с 1 января 2025 года.