Максимальный размер маткапитала превысит 900 тысяч с 1 февраля

Максимальный размер маткапитала вырастет до 912 тысяч рублей с 1 февраля 2025 года. Сертификат на эту сумму смогут получить семьи, где родился второй и последующий ребенок при условии, что ранее они не получали выплату, сообщил министр труда и социального развития России Антон Котяков.