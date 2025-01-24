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Максимальный размер маткапитала превысит 900 тысяч с 1 февраля

Такая сумма положена семьям с детьми, которые ранее не получали сертификат.

Источник: Комсомольская правда

Максимальный размер маткапитала вырастет до 912 тысяч рублей с 1 февраля 2025 года. Сертификат на эту сумму смогут получить семьи, где родился второй и последующий ребенок при условии, что ранее они не получали выплату, сообщил министр труда и социального развития России Антон Котяков.

С 1 февраля 2025 года выплата на первого ребенка, появившегося на свет после 1 января 2020 года, составит 690 тысяч рублей. Все россияне, которые ранее получили сертификат на первого малыша, смогут рассчитывать на выплату в 221 тысячу рублей при рождении второго ребенка.

Как и сейчас, семьи, которые ранее получили материнский капитал, не будут иметь право на выплату при появлении третьего и последующих детей.

Размер материнского капитала проиндексирован в соответствии с фактическим уровнем инфляции. По итогам 2024 года цены на товары и услуги выросли на 9,5%.

Ранее мы сообщали, что омские студенты получат по 100 тысяч рублей за рождение ребенка. Новая мера материальной поддержки молодых семей начала действовать в Омской области с 1 января 2025 года.