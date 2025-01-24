Студентам Новосибирска могут поднять размер стипендий ближе к МРОТ

Отмечается, что в список также попадают аспиранты, ординаторы, ассистенты-стажёры. В настоящее время с 1 сентября 2024 года минимальный размер стипендии студентам ВУЗов равен 2 067 рублей, учащимся профучилищ — 539 рублей, студентам, попавшим в категорию социально незащищённых — 3 104 рублей, а в ССУЗах — 809 рублей. Это, по мнению депутатов, не отвечает целям выплаты.