Студентам Новосибирска могут поднять размер стипендий ближе к МРОТ

Депутаты Государственной Думы РФ внесли законопроект о повышении стипендий студентам очной формы обучения до величины не ниже уровня МРОТ (22 440 рублей). Об этом сообщает Парламентская газета.
Отмечается, что в список также попадают аспиранты, ординаторы, ассистенты-стажёры. В настоящее время с 1 сентября 2024 года минимальный размер стипендии студентам ВУЗов равен 2 067 рублей, учащимся профучилищ — 539 рублей, студентам, попавшим в категорию социально незащищённых — 3 104 рублей, а в ССУЗах — 809 рублей. Это, по мнению депутатов, не отвечает целям выплаты.
«Дополнительные средства федерального бюджета для формирования стипендиального фонда должны быть предусмотрены при уточнении федерального бюджета в 2025 году», — пишет портал.
Если документ примут, то его действие начнётся с 1 января 2025 года.
Депутат ГД РФ из Новосибирска Александр Аксёненко написал в своих соцсетях, цитата:
«Отдельным преимуществом повышение стипендий могло бы послужить и для моего родного Новосибирска. Это третий по величине город в стране. Город молодой, с огромным количеством вузов. Думаю, что увеличение поддержки студентов обеспечит дополнительный приток талантливой молодежи в наш регион».