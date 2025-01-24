Когда в Челябинскую область придёт долгожданное потепление, рассказали синоптики

Южный Урал расположился на периферии антициклона с центром над Казахстаном. Это означает, что обильные снегопады нам не грозят, а вот ветреной погоды можно ожидать, пояснили синоптики местного Гидрометцентра. А вот когда наконец из региона уйдут жёсткие морозы, рассказываем в материале.