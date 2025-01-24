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Когда в Челябинскую область придёт долгожданное потепление, рассказали синоптики

Южный Урал расположился на периферии антициклона с центром над Казахстаном. Это означает, что обильные снегопады нам не грозят, а вот ветреной погоды можно ожидать, пояснили синоптики местного Гидрометцентра. А вот когда наконец из региона уйдут жёсткие морозы, рассказываем в материале.

Сейчас в Ричмонде: -6° 2 м/с 62% 763 мм рт. ст. -1°
Источник: Pchela.News

В пятницу, 24 января, на севере Челябинской области местами пройдёт слабый снег, в других районах существенных осадков не ожидается. А вот ветер заставит поёжиться, особенно на фоне дневных температур −7…-12, а на юге и до −17 градусов.

В Челябинске сегодня ощутимого снега тоже не ожидается, но и здесь ветер будет задувать довольно мощно на фоне −9…-11 градусов.

По-прежнему вызывает оптимизм долгосрочный прогноз. До конца недели будет осторожно теплеть, и к понедельнику столбики термометров днём зафиксируются в районе −7 градусов. Причём дальше потепление продолжится.