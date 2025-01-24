Когда в Челябинскую область придёт долгожданное потепление, рассказали синоптики

В пятницу, 24 января, на севере Челябинской области местами пройдёт слабый снег, в других районах существенных осадков не ожидается. А вот ветер заставит поёжиться, особенно на фоне дневных температур −7…-12, а на юге и до −17 градусов.
В Челябинске сегодня ощутимого снега тоже не ожидается, но и здесь ветер будет задувать довольно мощно на фоне −9…-11 градусов.
По-прежнему вызывает оптимизм долгосрочный прогноз. До конца недели будет осторожно теплеть, и к понедельнику столбики термометров днём зафиксируются в районе −7 градусов. Причём дальше потепление продолжится.