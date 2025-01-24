В новосибирской банном комплексе «Сандуны» запустили лифт

22 января мэрия Новосибирска выдала разрешение на ввод в эксплуатацию лифта в банном комплексе «Сандуны Сибирь», который расположен в Центральном округе на улице Каменской.
Реконструкцию здания бани № 8 в части устройства подъемного устройства с первого на мансардный этаж городские власти согласовали еще в 2022 году.
По проекту лифт будет подниматься на высоту порядка 16 метров, для его установки был выполнен большой объем строительных работ на пространстве 15 832 кубических метра. Застройщиком является ООО «Сандуны Новосибирск», которое несколько лет назад провело глобальную реконструкцию банного комплекса на Каменской в рамках концессионного соглашения с мэрией. В ходе нее был построен мансардный этаж.
Одна из старейших бань Новосибирска после масштабного обновления осталась в муниципальной собственности, но по условиям соглашения управляет ею частный партнер. Примечательно, что мэрия несколько раз пыталась обанкротить компанию совладельца банного комплекса «Сандуны Сибирь» — ООО «Игл-Строй» из-за долгов на несколько миллионов рублей.
Иван ЛУДНОВ.