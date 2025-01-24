В новосибирской банном комплексе «Сандуны» запустили лифт

По проекту лифт будет подниматься на высоту порядка 16 метров, для его установки был выполнен большой объем строительных работ на пространстве 15 832 кубических метра. Застройщиком является ООО «Сандуны Новосибирск», которое несколько лет назад провело глобальную реконструкцию банного комплекса на Каменской в рамках концессионного соглашения с мэрией. В ходе нее был построен мансардный этаж.