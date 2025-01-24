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С карты Пермского края исчезла еще одна заброшенная деревня

Последние жители населенный пункт в Юсьвинском округе покинули несколько лет назад.

Источник: Комсомольская правда

Краевой парламент на пленарном заседании рассмотрел вопрос об упразднении заброшенного населенного пункта в Юсьвинском округе. Депутаты во втором чтении приняли решение об исключении с карты региона деревни Жгарево.

Деревня Жгарево находится в западной части округа. Первые жители ее заселили более 200 лет назад. Первое упоминание в летописях о ней появилось в 1795 году, она входила в состав Юсьвинской волости Соликамского уезда.

Последние жители покинули деревню несколько лет назад. По переписи 2020 года в ней уже никто не проживал, что и стало основным аргументом для упразднения населенного пункта.

В прошлом году на территории Пермского края ликвидировали заброшенную деревню Паньково в Ординском округе. Ее история насчитывала более 300 лет.

демография