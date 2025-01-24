Роспотребнадзор предупредили о раннем пробуждении клещей в Пермском крае

Ранее perm.aif.ru писал, что число людей, обнаруживших на себе клещей, к концу июня 2024 года превысило 15 тысяч человек. Из них более трёх тысяч — дети. Об этом рассказали в Роспотребнадзоре. Чаще всего в связи с присасыванием клеща люди обращались к медикам в Добрянском и Карагайском округах.