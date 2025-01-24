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Роспотребнадзор предупредили о раннем пробуждении клещей в Пермском крае

Всё дело в погоде.

Источник: Аргументы и факты

Специалисты Роспотребнадзора предупредили о раннем пробуждении клещей в Пермском крае весной 2025 года.

Обычно паразиты просыпаются в апреле. Однако в случае тёплой зимы это может произойти раньше. Похожая картина наблюдалась 10 лет назад.

«В малоснежную тёплую зиму 2014 года положительные температуры днём постоянно регистрировали уже с 12 февраля. Из-за раннего потепления сезон присасывания клещей стартовал на целый месяц раньше — в середине марта. Такое может повториться и в этом году», — рассказали в Роспотребнадзоре по Пермскому краю.

По словам специалистов, обычно клещи просыпаются в середине апреля. Это происходит, когда столбик термометра поднимается выше нуля и появляются проталины.

Жителей Пермского края призвали быть осторожными: с приходом весны посещать лес и парки в одежде, которая препятствует проникновению клещей, а также пользоваться репеллентами.

Ранее perm.aif.ru писал, что число людей, обнаруживших на себе клещей, к концу июня 2024 года превысило 15 тысяч человек. Из них более трёх тысяч — дети. Об этом рассказали в Роспотребнадзоре. Чаще всего в связи с присасыванием клеща люди обращались к медикам в Добрянском и Карагайском округах.

здоровье