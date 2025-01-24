Случаи чесотки в школе Омска оказались единичными

Напомним, ранее СМИ сообщали о вспышке чесотки в школе № 108 города Омска со ссылкой на данные родителей учеников данного учебного заведения. В частности, по информации родителей, три класса отправлены на карантин, а полная дезинфекция помещений не проведена. В администрации школы, в свою очередь, заявили, что выполнены все необходимые процедуры для сохранения безопасности и здоровья учеников и коллектива образовательного учреждения.