Около 170 домов остались без электричества во Владивостоке

Сегодня, 24 января, во Владивостоке около 170 домов остались без света. Уточним, что в городе проводят три аварийных ремонта.
Пострадавшие районы: Луговая, Борисенко и Академгородок. В последнем случае ВПЭС анонсировал отключение заранее — до 16:00. По остальным авариям пока сроков устранения не называется.
Известно, что в районе Академгородка электричество выключили в 9:00 по местному времени. Из-за аварийного ремонта без света остались более 90 адресов.
В районе Луговой свет отключили в 11:23. Там без электричества находятся почти 30 адресов. В список попали дома по Горной, Зейской, Ивановской, Луговой, Матросской, Светланской. На данный момент ведутся восстановительные работы.
Также почти 50 адресов остались без света по улицам: Борисенко, Героев Хасана, Гризодубовой, Нестерова, Сафонова, Талалихина, Часовитина, Чукотской. Время окончания восстановительных работ неизвестно.
Ранее мы также писали, что прокуратура Артема хочет вернуть городу участок земли в бухте Муравьиной.