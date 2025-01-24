В прокат вышел турецкий ремейк российского фильма «Холоп»

В российский прокат вышел турецкий фильм «Холоп. Великолепный век», ремейк российского «Холопа». Режиссером картины выступил Онур Унлю, главные роли исполнили Керем Бюрсин, Мелис Сезен, Эркан Колчак Кестендиль и Мелиса Денгель.
Российская франшиза «Холоп» продолжает странствовать по миру. Вслед за французской адаптацией комедии Клима Шипенко вышла турецкая. Сюжет «Великолепного века» почти идентичен оригиналу, только на этот раз избалованный мажор из Стамбула отправляется на суровое перевоспитание в Османскую империю. Здесь он не сын влиятельных и богатых людей, а простой конюх при дворе султана Сулеймана.
Любители турецких сериалов оценят нового «Холопа» вдвойне, поскольку стамбульскую версию мажора Гриши по имени Мете сыграл Керем Бюрсин — он же Серкан Болат из популярнейшего сериала «Постучись в мою дверь». Исполнитель главной роли в интервью порталу «Кино-Театр.ру» признался, что динамика сюжета настолько гениальна, что адаптировать «Холопа» может абсолютно любая страна.
В 2023 году вышел монгольский ремейк комедии, права на адаптацию проданы еще в несколько стран.
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Брат за братом: Петров летит в Мексику, «Холоп» — в Турцию.