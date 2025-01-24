В прокат вышел турецкий ремейк российского фильма «Холоп»

Российская франшиза «Холоп» продолжает странствовать по миру. Вслед за французской адаптацией комедии Клима Шипенко вышла турецкая. Сюжет «Великолепного века» почти идентичен оригиналу, только на этот раз избалованный мажор из Стамбула отправляется на суровое перевоспитание в Османскую империю. Здесь он не сын влиятельных и богатых людей, а простой конюх при дворе султана Сулеймана.