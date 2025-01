The Beatles впервые с 1977 года номинировали на музыкальную премию BRIT Awards

В категории, которая стала самой разнообразной с точки зрения жанра, помимо The Beatles на награду будут претендовать 14 номинантов, включая группу Coldplay с композицией Feels Like I'm Falling in Love, поп-певицу Dua Lipa (Training Season) и исполнителя Artemas (I Like the Way You Kiss Me).