The Beatles впервые с 1977 года номинировали на музыкальную премию BRIT Awards

Кроме того, исполнительница поп-музыки Charli XCX получила пять наград за альбом Brat в номинациях «Артист года» и «Альбом года». Песню You’re Christmas to Me певца Sam Ryder, которая заняла второе место на «Евровидении-2022», также номинировали на премию. Это всего четвертый случай в истории Великобритании, когда праздничную песню включили в список кандидатов.