The Beatles впервые с 1977 года номинировали на музыкальную премию BRIT Awards

Рок-группа The Beatles впервые с 1977 года оказалась в числе номинантов на музыкальную премию BRIT Awards в категории «Песня года» с песней Now and Then. Об этом 23 января сообщает газета The Independent.
В категории, которая стала самой разнообразной с точки зрения жанра, помимо The Beatles на награду будут претендовать 14 номинантов, включая группу Coldplay с композицией Feels Like I'm Falling in Love, поп-певицу Dua Lipa (Training Season) и исполнителя Artemas (I Like the Way You Kiss Me).
Кроме того, исполнительница поп-музыки Charli XCX получила пять наград за альбом Brat в номинациях «Артист года» и «Альбом года». Песню You’re Christmas to Me певца Sam Ryder, которая заняла второе место на «Евровидении-2022», также номинировали на премию. Это всего четвертый случай в истории Великобритании, когда праздничную песню включили в список кандидатов.
The Beatles выпустили 2 ноября 2023 года песню Now and Then с вокалом музыканта Джона Леннона. В ее разработке участвовали все члены группы. Композиция вышла впервые со времен Real Love 1996 года. Песня была записана с помощью искусственного интеллекта.
Эту песню изначально записал Леннон в 1970-х годах. В 1994 году вдова музыканта Йоко Оно передала демо-трек Полу Маккартни. Группа попыталась завершить запись, но им не удалось из-за технических ограничений.
Также музыканты The Beatles выпустили клип на последнюю песню Now and Then. В композиции добавили вставки с вокалом Джона Леннона. В видео включили кадры разных лет с участием солистов группы. Также в клипе есть шестисекундное неизвестное ранее архивное видео The Beatles.
Рок-группа The Beatles, основанная в 1960 году, получила популярность спустя три года, когда выпустила сингл Please Please Me/Ask Me Why, тем самым породив глобальное явление — битломанию. В 1970 году коллектив распался.
Леннон, который был соавтором песен, вокалистом и ритм-гитаристом группы, погиб в 1980 году в 40 лет. Марк Дэвид Чепмен несколько раз выстрелил в него и смертельно ранил, когда тот входил в свой многоквартирный дом в Нью-Йорке 8 декабря.