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«Салават Юлаев» выиграл у «Сочи» со счетом 8:1 в выездном матче

«Салават Юлаев» обыграл 8:1 «Сочи» в матче КХЛ.

Источник: Комсомольская правда

Вчера, 23 января, «Салават Юлаев» обыграл «Сочи» со счетом 8:1 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Победу гостям обеспечили Артем Горшков (забросил шайбы в ворота соперников на четвертой минуте матча), Шелдон Ремпал (6, 25 и 37), Джошуа Ливо (26 и 46), Нэйтан Тодд (42) и Егор Сучков (57). За команду хозяев отличился лишь Василий Мачулин (53).

В настоящее время «СЮ» после 47 игр с 64 очками занимает вторую строчку турнирной таблицы Восточной конференции.

Следующий матч уфимского клуба состоится завтра — 25 января. Команда схлестнется в Санкт-Петербурге с «СКА».

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