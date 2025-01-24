«Салават Юлаев» выиграл у «Сочи» со счетом 8:1 в выездном матче

Вчера, 23 января, «Салават Юлаев» обыграл «Сочи» со счетом 8:1 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Победу гостям обеспечили Артем Горшков (забросил шайбы в ворота соперников на четвертой минуте матча), Шелдон Ремпал (6, 25 и 37), Джошуа Ливо (26 и 46), Нэйтан Тодд (42) и Егор Сучков (57). За команду хозяев отличился лишь Василий Мачулин (53).
В настоящее время «СЮ» после 47 игр с 64 очками занимает вторую строчку турнирной таблицы Восточной конференции.
Следующий матч уфимского клуба состоится завтра — 25 января. Команда схлестнется в Санкт-Петербурге с «СКА».
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