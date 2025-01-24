Платные парковки в центре Омска могут появиться уже в 2025 году

Обсуждался, в частности, вопрос создания и использования на платной основе парковочных мест в границах Омска. Докладчик — заместитель главы Департамента городского хозяйства Асхат Сабитов — поделился планами мэрии по поводу платных парковок. Заявлено, что их создание планируется с привлечением системы концессий. В настоящее время, со слов Сабитова, есть пять организаций, которые выразили желание стать инвесторами. В случае заключения соглашения платные парковки должны будут появиться через полгода после оформления договора концессии. Таким образом, первые такие стоянки могут появиться уже в 2025 году.