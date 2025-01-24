Сформирует страх перед человеком: власти Приморья работают над методикой отпугивания тигров

Помимо этого, особое внимание специалисты уделят качественной подкормке копытных, которые являются основной добычей хищника. Как рассказал губернатор региона Олег Кожемяко, не все охотпользователи качественно ведут подкормку в своих угодьях. Глава Приморья привел в пример некоторые хозяйства площадью в сотни тысяч гектар.