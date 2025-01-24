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Сформирует страх перед человеком: власти Приморья работают над методикой отпугивания тигров

Одновременно особое внимание специалисты уделят качественной подкормке копытных.

Источник: Комсомольская правда

В Приморском крае местные власти начали разрабатывать безопасную методику, которая в будущем поможет отпугивать тигров. Уточняется, что целью инициативы является выработка страха у животного перед человеком.

Помимо этого, особое внимание специалисты уделят качественной подкормке копытных, которые являются основной добычей хищника. Как рассказал губернатор региона Олег Кожемяко, не все охотпользователи качественно ведут подкормку в своих угодьях. Глава Приморья привел в пример некоторые хозяйства площадью в сотни тысяч гектар.

«Они имеют три или шесть подкормочных площадок, куда почти не завозят корма. В результате мониторинга выяснилось, что зверь там не задерживается», — пояснил Кожемяко.

Министерство сельского хозяйства планирует усилить контроль за соблюдением подкормочных мероприятий. Помимо этого, власти хотят увеличить число охотинспекторов до 49.

Ранее мы также писали, что труп амурского тигра нашли в Приморье.

флора и фауна