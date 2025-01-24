«За ними закрепил автобус — он чистый, аккуратный». В Петербурге за руль общественного транспорта зовут женщин

Наверное, не будет преувеличением назвать «Вест-Сервис» самым прозорливым из петербургских частников. В Петербурге у них сравнительно немного женщин-водителей — 26, еще 9 на обучении. Но «Вест-Сервис» — по сути, часть холдинга, который работает во многих регионах. И в Новокузнецке его хедлайнер «Питеравто» провел первую акцию по обучению еще в 2020 году, от нее в штате остались 17 человек. Сейчас там же по договорам в двух автошколах учатся еще 34 девушки, в Петербурге и Ленобласти привлекли шесть школ.