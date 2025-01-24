«За ними закрепил автобус — он чистый, аккуратный». В Петербурге за руль общественного транспорта зовут женщин

Как рассказали «Фонтанке» в комитете по транспорту, сейчас в Петербурге порядка 200 женщин-водителей автобусов. Половина набраны за минувшие два года (54 в 2023-м и более 60 в 2024-м). «Во второй половине 2024 года в штат СПб ГУП “Пассажиравтотранс” и коммерческих перевозчиков принято около 25 женщин-водителей», — добавили в пресс-службе.
В Петербурге 4 автобусных перевозчика. Один из них — государственный «Пассажиравтотранс». Туда в 2023 году пришли работать 35 женщин, в 2024-м — 27 (11 во втором полугодии). Всего в предприятии сейчас 151 женщина-водитель. Много это или мало? В ПАТ порядка 2 400 автобусов, включая резерв. Конечно, это не «Горэлектротранс», где традиционно доля женщин в троллейбусах и особенно трамваях подбирается к трети (443). Но программа по переобучению — например для вождения электробуса — есть, и тенденция понятна.
Понятна она и у коммерсантов. На автобусах одного из трех коммерческих перевозчиков — «Третьего парка» — уже давно маячит реклама бесплатного переобучения на категорию D: «Кто сказал, что женщина не может водить автобус?» Как рассказали «Фонтанке» в предприятии, набор там ведут с осени, часть переобучаются по программе (в том числе, кстати, из ГЭТа). Сейчас за рулем 28 женщин, еще 5 — на курсах. «Основные показатели — низкая аварийность, чистота в салоне, внешний вид», — добавили в пресс-службе. Оставив поле для толкований, чей внешний вид имеется в виду — автобуса или водителя.
Наверное, не будет преувеличением назвать «Вест-Сервис» самым прозорливым из петербургских частников. В Петербурге у них сравнительно немного женщин-водителей — 26, еще 9 на обучении. Но «Вест-Сервис» — по сути, часть холдинга, который работает во многих регионах. И в Новокузнецке его хедлайнер «Питеравто» провел первую акцию по обучению еще в 2020 году, от нее в штате остались 17 человек. Сейчас там же по договорам в двух автошколах учатся еще 34 девушки, в Петербурге и Ленобласти привлекли шесть школ.
Операционный директор Илья Шестаков подтверждает, что нареканий минимум. «Если сдвоенный наряд, например две женщины посменно работают на одной машине, которая за ними закреплена, — она отличается, чистая, аккуратная, — перечисляет он. — Очень внимательно относятся к ежедневному техосмотру, очень грамотные заявки по неисправностям оставляют, аккуратно водят».
Он категорически не согласен с тем, что это какая-то разовая акция — доля женщин в штате водителей в перспективе должна составлять 30−40%. «Никаких особых поблажек, это стереотип, — говорит Шестаков. — На самом деле они сами просят ставить их на более продолжительные маршруты. Важная деталь — форма, в мужском фасоне им, конечно, неудобно. Так что мы объявили конкурс, выбрали эскиз, и сейчас форма отшивается».
Третий коммерческий перевозчик в Петербурге — «Домтрансавто». Он принял на работу водителями 4 женщин в 2023 году и 11 — в 2024-м.
«Женщины-водители зарекомендовали себя внимательными и аккуратными водителями, они отличаются высоким уровнем ответственности и стрессоустойчивости, что положительно сказывается на комфорте и безопасности пассажиров. Исследования подтверждают, что женщины реже попадают в ДТП благодаря более осторожному стилю вождения», — говорят в комтрансе. Там добавляют, что это также служит разрушению «устаревших гендерных стереотипов», демонстрируя равные возможности на рынке труда.
О том, что взор работодателя упал на женщин, автобусные перевозчики говорили и раньше — в контексте критического дефицита рабочих рук. В то же самое время они, например, активно набирали людей в бывших союзных республиках, изобретали программы субсидирования проживания, переезда
С тех пор, как уже было сказано, в городе всего набрали несколько десятков женщин-водителей. Очевидно, радикально изменить ландшафт это не могло, но как один из источников пополнения дефицита — вполне годится. Другое дело, что главный фактор дефицита — зарплаты. Об этом перевозчики неоднократно рассказывали в Смольном, называя конкретные показатели, по которым их обходят логистические и курьерские компании. По части зарплатной конкуренции с курьерами женщины, насколько можно судить, и правда более надежные сотрудники.
В связи с явным акцентом перевозчиков на наем женщин-водителей, можно вспомнить недавнее интервью «Фонтанке» председателя комитета по транспорту Валентина Енокаева. Обсуждая и объясняя кадровый дефицит в отрасли, он выразил уверенность, что проблема эта будет решена. «Может предприятие, которому 100 лет, быть неустойчивым? Не может. Тот же “Горэлектротранс” пережил две мировые войны, кучу эпидемий, революций, — подчеркнул он. — И я вас уверяю, кадровый голод тоже. Например, во время мобилизации на фронт. Что делали? Находили решение, привлекали женщин-вагоновожатых. Главное — даже не отток людей, а источники его компенсации».