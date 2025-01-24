Иркутская область заняла третье место в Сибири по стоимости проезда

Специалисты Иркутскстата сравнили цены на проезд в городских автобусах в Сибири. Иркутская область заняла третье место из 10, стоимость одной поездки в среднем составляет 36,42 рубля. Больше всего отдают жители Красноярского края — там добраться из точки «А» в точку «Б» можно за 42,43 рубля. Чуть дешевле в Новосибирске — 39,34 рубля.