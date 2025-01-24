Хабаровск начинает поиск нового Почетного гражданина города

В Хабаровске стартовал прием заявок на присвоение звания «Почетный гражданин города», сообщает пресс-служба администрации города.
Это высокая награда, которая ежегодно вручается самым выдающимся горожанам за их заслуги перед краевым центром. В 2025 году церемония вручения состоится накануне 167-летия Хабаровска.
В администрации города пояснили, что кандидатами могут стать граждане, внесшие значительный вклад в развитие Хабаровска, его инфраструктуры, культуры или общественной жизни. Однако процесс выдвижения требует участия общественности: одного кандидата должны поддержать минимум семь организаций.
Для подачи заявки необходимо собрать и предоставить в мэрию пакет документов, подтверждающих достижения кандидата и его вклад в жизнь города. Прием заявок открыт до 1 марта 2025 года. Все ходатайства можно подавать в кабинет № 222 по адресу: улица Карла Маркса, 66. Для уточнения деталей доступны телефоны 41−97−77 и 40−90−60.
После приема документов специальная комиссия рассмотрит все кандидатуры. Основной акцент сделают на уникальности вклада каждого претендента. Как уточняют в мэрии, комиссия ищет не просто активных горожан, а тех, кто стал настоящим символом Хабаровска, чья деятельность оставила заметный след в жизни города.
Хабаровчане могут не только выдвигать кандидатуры, но и активно участвовать в обсуждении, следить за новостями, а также предлагать свои инициативы для улучшения жизни в городе. Это звание — символ того, что люди, меняющие жизнь Хабаровска к лучшему, получают заслуженное признание.