Хабаровск начинает поиск нового Почетного гражданина города

Хабаровчане могут не только выдвигать кандидатуры, но и активно участвовать в обсуждении, следить за новостями, а также предлагать свои инициативы для улучшения жизни в городе. Это звание — символ того, что люди, меняющие жизнь Хабаровска к лучшему, получают заслуженное признание.