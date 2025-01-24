Завершен ремонт участка Лефортовского тоннеля на съезде с Русаковской эстакады

В 2024 году на участке тоннеля модернизировали систему освещения на внешней стороне ТТК. Мастера ГБУ «Гормост» обновили шесть километров кабельного лотка, проложили 125 километров новых линий и заменили более 800 светильников с натриевыми лампами на светодиодные. Благодаря этому не только повысилась безопасность дорожного движения, но и снизились расходы на электроэнергию.