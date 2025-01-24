Завершен ремонт участка Лефортовского тоннеля на съезде с Русаковской эстакады

Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы завершили текущий ремонт участка Лефортовского транспортного тоннеля на внутренней стороне Третьего транспортного кольца (ТТК) при съезде с Русаковской эстакады.
Здесь заменили старое облицовочное покрытие на новое типа «фронтон» светлого оттенка. Работы коснулись более 13 тысяч квадратных метров облицовки.
Ремонт продолжался менее месяца. Его вели днем, поэтапно перекрывая полосы движения, чтобы не останавливать автомобильный поток. В работах задействовали около 60 человек и 20 единиц техники.
Привести в порядок этот участок тоннеля потребовалось из-за плохого состояния системы крепления защитно-декоративной облицовки. Она износилась под воздействием грунтовых вод, загазованности и интенсивного движения. Вибрация от автомобилей приводила к растрескиванию навесных панелей.
В комплексе городского хозяйства Москвы отметили, что проведенный ремонт повысит комфорт водителей, увеличит срок службы сооружения и продлит время до следующего текущего обновления. В этом году аналогичные работы планируют провести на внутренней стороне Лефортовского тоннеля при съезде с Новолефортовского моста.
Лефортовский тоннель протянулся под рекой Яузой и Лефортовским парком, это важная часть Третьего транспортного кольца. Он включает три полосы движения по внешней стороне ТТК и четыре полосы — по внутренней стороне.
В 2024 году на участке тоннеля модернизировали систему освещения на внешней стороне ТТК. Мастера ГБУ «Гормост» обновили шесть километров кабельного лотка, проложили 125 километров новых линий и заменили более 800 светильников с натриевыми лампами на светодиодные. Благодаря этому не только повысилась безопасность дорожного движения, но и снизились расходы на электроэнергию.