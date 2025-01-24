Детский реабилитационный центр в Евпатории — как идут работы

«На территории центра уже возведены два корпуса — Консультативно-диагностический корпус и здание стационара на 300 коек, также введен в эксплуатацию Административный корпус. Сейчас здания оснащают новым технологическим и медицинским оборудованием», — сказано в сообщении.
В семиэтажном здании общежития создадут комфортные условия в 151 квартире, на территории устроят спортивную и детскую площадки, пешеходные дорожки, установят малые архитектурные формы.
Федеральный детский реабилитационный центр площадью около 100 тысяч «квадратов» строится по поручению Президента России Владимира Путина на объединенной территории грязелечебницы «Мойнаки» и санатория «Родина». Он создается как «Умная клиника» и станет многопрофильным центром для детей с заболеваниями нервной системы, опорно-двигательного аппарата и иными заболеваниями.
Старт строительству центра был дан в июне 2023 года. Глава Крыма тогда отметил, что Евпаторийский регион обладает уникальными климатическими характеристиками, что делает его идеальным местом для детского круглогодичного курорта.