Детский реабилитационный центр в Евпатории — как идут работы

Федеральный детский реабилитационный центр площадью около 100 тысяч «квадратов» строится по поручению Президента России Владимира Путина на объединенной территории грязелечебницы «Мойнаки» и санатория «Родина». Он создается как «Умная клиника» и станет многопрофильным центром для детей с заболеваниями нервной системы, опорно-двигательного аппарата и иными заболеваниями.