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В Приморье 160 новых семей создадут в первую красивую дату года

За 2024 год в органах ЗАГС Приморского края было зарегистрировано 14 488 браков.

Источник: PrimaMedia.ru

В Приморье 160 пар выбрали Татьянин день, 25 января, для заключения брака. Как рассказали в департаменте записи актов гражданского состояния Приморского края, популярность «красивых» дат для свадьбы продолжает расти, сообщает ИА PrimaMedia.

«Ожидается, что у 160 новых приморских семей датой регистрации будет указано 25.01.2025», — отметили специалисты ведомства.

Отмечается, что за 2024 год в органах ЗАГС Приморского края было зарегистрировано 14 488 браков.

Напомним, семь мальчиков и пять девочек, родившихся в первую неделю 2025 года, были официально зарегистрированы в загсе Владивостока 9 января.