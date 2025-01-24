В Приморье 160 новых семей создадут в первую красивую дату года

В Приморье 160 пар выбрали Татьянин день, 25 января, для заключения брака. Как рассказали в департаменте записи актов гражданского состояния Приморского края, популярность «красивых» дат для свадьбы продолжает расти, сообщает ИА PrimaMedia.
«Ожидается, что у 160 новых приморских семей датой регистрации будет указано 25.01.2025», — отметили специалисты ведомства.
Отмечается, что за 2024 год в органах ЗАГС Приморского края было зарегистрировано 14 488 браков.
Напомним, семь мальчиков и пять девочек, родившихся в первую неделю 2025 года, были официально зарегистрированы в загсе Владивостока 9 января.