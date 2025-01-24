Двухэтажный дом с ФАПом и 11 квартирами сгорел в посёлке Хабаровского края

В поселке Чныррах Хабаровского края горит двухэтажный дом с фельдшерско-акушерским пунктом и жилыми квартирами. Ущерб от пожара по предварительной оценке составил несколько миллионов рублей, написал в своём Telegram-канале глава Николаевского района Анатолий Леонов.
Возгорание произошло 24 января в двухэтажном кирпичном жилом доме на улице Центральной. Здание получило значительные повреждения. В нём располагаются 11 квартир, три из которых находятся в госсобственности, а также ФАП. На момент происшествия в доме проживали семь человек, никто из них не пострадал.
Глава Красносельского поселения Светлана Талышева рассказала, что всем жильцам пострадавшего дома будет предложено равноценное муниципальное жилье.
«Сейчас мы определяем, какие квартиры предоставим. Жильцы временно находятся у родных и знакомых. Уже в понедельник, если они согласятся, мы заключим договоры соцнайма», — пояснила она.
По словам главы Николаевской центральной районной больницы, мебель и оборудование ФАПа, располагавшегося на первом этаже дома, полностью уничтожены. На закупку оснащения пункта недавно было выделено 2 миллиона рублей. Пока ФАП временно разместят в предоставленной администрацией трехкомнатной квартире, которую подготовит подрядная организация.
По состоянию на вторую половину дня 24 января дом продолжает дымиться, открытый огонь ликвидирован. Пожарные ведут проливку конструкции, чтобы избежать повторного возгорания.