Двухэтажный дом с ФАПом и 11 квартирами сгорел в посёлке Хабаровского края

Возгорание произошло 24 января в двухэтажном кирпичном жилом доме на улице Центральной. Здание получило значительные повреждения. В нём располагаются 11 квартир, три из которых находятся в госсобственности, а также ФАП. На момент происшествия в доме проживали семь человек, никто из них не пострадал.