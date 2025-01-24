Хабаровчане смогут оценить вкус «блокадного хлеба»

В понедельник, 27 января, в торговых центрах «Магазины Радости» и «Brosko Мall» в Хабаровске пройдёт уже традиционная для краевой столицы памятная акция «Блокадный хлеб», посвящённая 81-й годовщине полного снятия блокады Ленинграда. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», мероприятие начинается в 16:00.
По информации пресс-службы администрации Хабаровска, акция проводится с 18 по 27 января 2025 года во всех регионах страны — она призвана напомнить современникам о мужестве жителей Ленинграда, переживших те страшные дни, когда город был фактически отрезан от какой-либо помощи фашистскими захватчиками.
Символ акции — кусочек хлеба весом 125 грамм, именно такой была минимальная норма выдачи хлеба в Ленинграде в самый трудный период блокады. Традиционно, пришедшие на мероприятие получат «пайку», приготовленную в соответствии с той самой технологией, которая была разработана в голодающем городе, чтобы хоть как-то поддержать его жителей.
Отметим, что рецепт «блокадного хлеба» принадлежит Центральной лаборатории Ленинградского треста хлебопечения, что рядом с Бадаевским хлебокомбинатом. Склады завода оккупанты разбомбили в первые дни войны, там сгорело 3 тысячи тонн муки. Базовый рецепт «блокадного» хлеба 1941 года состоял из обойной и овсяной муки, подсолнечного жмыха, солода и соли.
Помимо данной акции, блокаду вспоминают и в Краевом центре образования — там Государственный архив региона представил тематическую выставку «Ленинград — город стойкости и мужества». Как рассказали в учреждении, для учащихся образовательных учреждений в течение года будут проведены информационные встречи о вкладе дальневосточников в Великую Победу.
— 1500 воинов и жителей Хабаровского края были награждены медалью «За оборону Ленинграда». Среди них есть те, кто передал свои фронтовые реликвии в краевой государственный архив. В документах участников обороны Ленинграда, которые продолжают поступать на хранение, есть сведения и о тех, кто пережил блокаду, и о тех, кто своим трудом приближал Победу, — сообщили в Госархиве Хабаровского края.
Напомним, что в Хабаровске пройдёт огромное количество мероприятий, приуроченных к юбилею Победы в Великой Отечественной войне — всего в план включено 62 различные активности. Что касается праздничного убранства города, то с 8 по 10 мая в Хабаровске разместят 306 одноцветных флагов и смонтируют иллюминацию.