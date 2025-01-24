Хабаровчане смогут оценить вкус «блокадного хлеба»

— 1500 воинов и жителей Хабаровского края были награждены медалью «За оборону Ленинграда». Среди них есть те, кто передал свои фронтовые реликвии в краевой государственный архив. В документах участников обороны Ленинграда, которые продолжают поступать на хранение, есть сведения и о тех, кто пережил блокаду, и о тех, кто своим трудом приближал Победу, — сообщили в Госархиве Хабаровского края.