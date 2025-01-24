В омской школе не подтвердили карантин из-за чесотки

Информацию о массовом заболевании чесоткой в омской школе № 108 опровергли в региональном Роспотребнадзоре. В ведомстве сообщили, что случаи, зафиксированные в 108 школе единичные и никакого карантина не объявлялось.
По словам специалистов Роспотребнадзора, заболевших было менее 5 человек. В департаменте образования Омска также опровергли какой-либо карантин в этом образовательном учреждении.
«КП Омск» направила официальный запрос для получения дополнительной информации по этой теме. Также мы ждем ответа от ведомства по общей заболеваемости вирусными инфекциями в образовательных учреждениях за минувшую неделю.
Ранее мы писали, что родители обеспокоены вспышкой инфекции по чесотке, которая не подтвердилась.