Магнитная буря обрушится на Землю 24 января 2025 года — что ждать белорусам

Согласно расчетам ученых, облако плазмы, которое было выброшено по причине случившейся 22 января вспышки на Солнце, дойдет до Земли во второй половине пятницы, 24 января (около 18.00), и спровоцирует магнитную бурю. Специалисты обращают внимание на то, что, по предварительным данным, магнитная буря будет от слабой до умеренной, то есть речь идет про уровни от G1 до G2.