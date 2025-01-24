Магнитная буря обрушится на Землю 24 января 2025 года — что ждать белорусам и другим жителям планеты. Подробности опубликованы на официальном сайте Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН.
Согласно расчетам ученых, облако плазмы, которое было выброшено по причине случившейся 22 января вспышки на Солнце, дойдет до Земли во второй половине пятницы, 24 января (около 18.00), и спровоцирует магнитную бурю. Специалисты обращают внимание на то, что, по предварительным данным, магнитная буря будет от слабой до умеренной, то есть речь идет про уровни от G1 до G2.
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