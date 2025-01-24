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Число случаев отравления алкоголем в Башкирии сократилось на более чем 15%

Жители Башкирии стали на 15,6% реже травиться алкоголем.
Источник: Комсомольская правда

Жители Башкирии стали на 15,58% реже травиться алкоголем. Это стало известно из отчета Роспотребнадзора по токсикологическому мониторингу в республике за минувший год.

В 2024-ом показатель отравлений спиртосодержащей продукцией в регионе составил 27,6 на сто тысяч человек, в 2023-м он был 31,9. Больше всего случаев зарегистрировали в Уфе (396), Стерлитамаке (131), Белорецке (113), Октябрьском (57) и Туймазах (31), меньше всего — в Бирске (3), Салавате (3), Учалах (2), Благовещенске (1) и Давлеканово (1).

Среди районов наименее благополучная ситуация в Белорецком (53), Бураевском (24), Архангельском (21), Туймазинском (21) и Стерлитамакском (20). По одному случаю зафиксировано в Баймакском, Давлекановском, Караидельском, Краснокамском, Кушнаренковском, Стерлибашевском, Федоровском, Чекмагушевском и Янаульском районах.

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