Число случаев отравления алкоголем в Башкирии сократилось на более чем 15%

Жители Башкирии стали на 15,58% реже травиться алкоголем. Это стало известно из отчета Роспотребнадзора по токсикологическому мониторингу в республике за минувший год.
В 2024-ом показатель отравлений спиртосодержащей продукцией в регионе составил 27,6 на сто тысяч человек, в 2023-м он был 31,9. Больше всего случаев зарегистрировали в Уфе (396), Стерлитамаке (131), Белорецке (113), Октябрьском (57) и Туймазах (31), меньше всего — в Бирске (3), Салавате (3), Учалах (2), Благовещенске (1) и Давлеканово (1).
Среди районов наименее благополучная ситуация в Белорецком (53), Бураевском (24), Архангельском (21), Туймазинском (21) и Стерлитамакском (20). По одному случаю зафиксировано в Баймакском, Давлекановском, Караидельском, Краснокамском, Кушнаренковском, Стерлибашевском, Федоровском, Чекмагушевском и Янаульском районах.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.