Число случаев отравления алкоголем в Башкирии сократилось на более чем 15%

В 2024-ом показатель отравлений спиртосодержащей продукцией в регионе составил 27,6 на сто тысяч человек, в 2023-м он был 31,9. Больше всего случаев зарегистрировали в Уфе (396), Стерлитамаке (131), Белорецке (113), Октябрьском (57) и Туймазах (31), меньше всего — в Бирске (3), Салавате (3), Учалах (2), Благовещенске (1) и Давлеканово (1).