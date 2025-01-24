Ричмонд
-6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жителей Уфы предупредили о плановых отключениях воды

Жителей Уфы предупредили о плановых отключениях воды.

Источник: Башинформ

Отключения холодной воды у потребителей запланированы на следующей неделе в Уфе. С 27 января по 2 февраля без воды временно останутся жители Калининского, Орджоникидзевского, Советского и Кировского районов, сообщили на предприятии «Уфаводоканал».

С полным списком адресов можно ознакомиться на сайте предприятия.

Плановые отключения воды связаны с врезкой замененного транзитного водопровода, заменой запорной арматуры, заменой участка транзитного водопровода и пожарного гидранта, а также другими ремонтными работами.

ЖКХ