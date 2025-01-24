Жителей Уфы предупредили о плановых отключениях воды.

Отключения холодной воды у потребителей запланированы на следующей неделе в Уфе. С 27 января по 2 февраля без воды временно останутся жители Калининского, Орджоникидзевского, Советского и Кировского районов, сообщили на предприятии «Уфаводоканал».
С полным списком адресов можно ознакомиться на сайте предприятия.
Плановые отключения воды связаны с врезкой замененного транзитного водопровода, заменой запорной арматуры, заменой участка транзитного водопровода и пожарного гидранта, а также другими ремонтными работами.