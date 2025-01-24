Последствия двухдневного снегопада устраняют в Алматы

После снегопада прошедшего 22 и 23 января в Алматы выпало 18 сантиметров снега, коммунальные службы организовали масштабные работы по вывозу и уборке снега. В ночной период вывоз снега производился с использованием 161 самосвала.
С начала снегопада вывезено 24 тысячи кубических метров снега. Было задействовано 442 единицы специальной техники, включая 175 привлеченных машин. Работы выполняли 1280 дорожных рабочих, из которых 257 были привлечены дополнительно.
Также продолжаются работы по уборке тротуаров, мест общего пользования, остановок общественного транспорта и надземных переходов. На утро 24 января в уборке снега задействовано 448 единиц спецтехники и 1192 дорожных рабочих.
По прогнозу синоптиков, сегодня ожидается погода без осадков, дневная температура воздуха составит 10−12 градусов мороза.