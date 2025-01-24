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Новые праздничные даты появились в Казахстане

В Министерстве труда и социальной защиты населения утвердили поправки в приказ «Об утверждении перечня профессиональных праздников», передает корреспондент Tengrinews.kz.

Согласно документу, в Казахстане появились новые праздничные даты:

  • День органов по финансовому мониторингу — 28 января;
  • День работников морского и речного транспорта — первое воскресенье июля;
  • День железнодорожного транспорта — первое воскресенье августа;
  • День работников в сфере контрольно-измерительных приборов и автоматики — второе воскресенье сентября;
  • День работников технического и профессионального, послесреднего образования — 2 октября;
  • День работников автомобильного транспорта — последнее воскресенье октября;
  • День работников сферы бухгалтерского учета и аудита — 10 ноября;
  • День уголовно-исполнительной системы — 13 декабря.

Кроме того, из указанного перечня исключили Национальный день печати и День радио в связи с тем, что данные праздники утверждены постановлением правительства от 16 августа 2024 года № 668.

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