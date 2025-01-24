Новые праздничные даты появились в Казахстане

Согласно документу, в Казахстане появились новые праздничные даты:
- День органов по финансовому мониторингу — 28 января;
- День работников морского и речного транспорта — первое воскресенье июля;
- День железнодорожного транспорта — первое воскресенье августа;
- День работников в сфере контрольно-измерительных приборов и автоматики — второе воскресенье сентября;
- День работников технического и профессионального, послесреднего образования — 2 октября;
- День работников автомобильного транспорта — последнее воскресенье октября;
- День работников сферы бухгалтерского учета и аудита — 10 ноября;
- День уголовно-исполнительной системы — 13 декабря.
Кроме того, из указанного перечня исключили Национальный день печати и День радио в связи с тем, что данные праздники утверждены постановлением правительства от 16 августа 2024 года № 668.