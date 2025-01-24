Лейлят аль-Ми’радж: как мусульманам стоит провести священную ночь

Согласно исламской традиции, в эту ночь произошло перенесение пророка Мухаммада из Заповедной мечети Мекки в мечеть Аль-Акса в Иерусалиме и вознесение на семь небес. Мухаммаду были показаны ад и рай, а также он встретил некоторых пророков, в том числе Ису (Иисуса), Мусу (Моисея) и Ибрагима (Авраама).