Врач Садиков: мороженое может облегчить боль в горле при ОРВИ и ангине

«После операций мороженое и сегодня дают пациентам, так как это калорийная пища правильной консистенции — не грубая, а поэтому не может повредить оперированную ткань. К тому же холодное мороженое сужает сосуды, что не способствует кровоточивости. При острых воспалительных заболеваниях в некоторых странах также дают мороженое, так как холодный продукт обладает отвлекающим действием, снижает болевой синдром. В то же время, при приеме большого количества холодного, можно несколько снизить активность местного иммунитета, что всегда плохо. Так что после операции — приятного аппетита, а вот при инфекциях — есть более эффективные и безопасные методы лечения», — отметил Садиков.