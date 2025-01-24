В Госдуме предложили раздать заключенным бездомных котов

Нахождение котов на территории [исправительных] учреждений, оно на самом деле не просто возможно, оно крайне необходимо. Потому что количество мышей и крыс, если не будет котов, будет запредельным, а грызуны уничтожают все… Другое дело, что коты ходят по территории, а считается, что их не должно быть в камерах, если это СИЗО, и в отрядах, если колония. Но по факту, ~они и там и там бывают, просто стараются, чтобы они не бросались в глаза [администрации]~ «, — пояснила Меркачева “Газете.Ru”.