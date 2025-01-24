Школа в мкрн Мичуринский Красноярска готова на 10%

Первый этаж уже заложен. Строители приступили к возведению второго. Лестницы между первым и вторым этажами тоже уже готовы. Всего в школе будет три этажа. На втором ведется монтаж каркаса технического этажа, на третьем — монтаж колонн. Сейчас школа готова на 10%.
Новое здание предусматривает классные кабинеты, кабинеты для занятий по кулинарии, кройке и шитью, слесарную мастерскую и столярную, зал для занятий ЛФК, танцевальный зал, лазерный тир, библиотеку, медицинский блок, два спортзала, пищеблок и многое другое. Для начальной школы организуют отдельный вход, а в группе продленного дня — спальни для девочек и мальчиков.
Строительство завершится в 2027 году.