Мошенники забрали больше трех миллионов рублей у двух хабаровчан

В Хабаровске сразу два жителя стали жертвами мошенников. Они поверили в звонки от «сотрудников» энергетической компании и банка. Преступники похитили больше трех миллионов рублей. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Один из жителей передал мошенникам код из смс-сообщения. После этого его личный кабинет на «Госуслугах» был взломан. Вскоре псевдосотрудница банка убедила его перевести 1,2 миллиона рублей на «безопасный» счет.
«Другой мужчина, общаясь с мошенниками, перевел на чужие счета 2,05 миллиона рублей», — рассказали в УМВД России по Хабаровску.
Заведены уголовные дела по статье УК РФ «Мошенничество». Максимальная санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.