Прокуратура через суд заставила мэрию построить две линии освещения в Омске

Прокуратура через суд заставила омскую мэрию построить линии освещения на темных участках Набережной Тухачевского и 36-й Северной в Центральном округе. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
Ранее прокуроры провели проверку и выяснили, что на Набережной Тухачевского (от улицы Ивана Алексеева до улицы Кемеровской) и на улице 36-й Северной (от дома № 249 на улице Вавилова до улицы Герцена) нет ни одного фонаря.
С учетом этих фактов ведомство обратилось в суд с иском к мэрии. Инстанция встала на сторону прокуроров и обязала чиновников построить две линии освещения.
Компания-подрядчик ООО «СибРегионСвет» по контракту с городской администрацией построила линии освещения на двух улицах. Таким образом, решение суда было исполнено.
Ранее мы сообщали, что в Омске в 2025 году построят 35 новых линий наружного освещения общей протяженность более 20 километров. Две из них появятся вблизи городских школ.