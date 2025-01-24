Прокуратура через суд заставила мэрию построить две линии освещения в Омске

Ранее прокуроры провели проверку и выяснили, что на Набережной Тухачевского (от улицы Ивана Алексеева до улицы Кемеровской) и на улице 36-й Северной (от дома № 249 на улице Вавилова до улицы Герцена) нет ни одного фонаря.