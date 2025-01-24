Белорусские биатлонисты пропустят соревнования в России из-за выборов в Беларуси

Белорусские биатлонисты пропустят соревнования в России из-за выборов президента в Беларуси. Об этом в эфире телеканала «Матч ТВ» сообщил комментатор Дмитрий Губерниев.
По словам Губерниева, по причине президентских выборов в Беларуси, которые состоятся 26 января 2025 года, белорусские биатлонисты не будут участвовать в оставшихся гонках в Демино, где проходит этап «Альфа Банк» чемпионата и Кубка России.
Он уточнил, что в субботу, 25 января, на этапе в Ярославской области пройдут спринтерские гонки. Кроме того, в воскресенье, 26 января, запланировано проведение масс-стартов.
— Белорусы отправляются выбирать президента страны, и мы их не увидим в грядущие выходные, — подчеркнул Дмитрий Губерниев.
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