Власти Владивостока готовят 67 точек продажи тюльпанов к 8-му марта

Владивосток уже понемногу готовится к празднованию Международного женского дня. Городские власти начали решать вопрос обеспечения жителей цветами на 8 марта. Для этого предпринимателям предложили 67 официальных мест для торговли тюльпанами.
Сбор заявок на участие в аукционе стартовал и продлится до 20 февраля. Управление развития предпринимательства и потребительского рынка сообщило, что принять участие могут как индивидуальные предприниматели, так и любые юридические лица, независимо от их организационно-правовой формы и местоположения. Продажа цветов будет организована с 1 по 10 марта.
Торговые площадки могут быть представлены и в формате автолавок. Лоты для размещения торговых точек распределены по следующим адресам:
— Адмирала Горшкова, 20 (2 автолавки).
— Адмирала Горшкова, 36.
— Адмирала Юмашева, 10 (2 автолавки).
— Анны Щетининой, 9 (2 автолавки).
— Анны Щетининой, 17.
— Борисенко, 10/7.
— Борисенко, 17б.
— Борисенко, 106, стр. 2 (2 автолавки).
— Верхнепортовая, 2 г.
— Верхнепортовая, 68.
— Вилкова, 11.
— Жигура, 46.
— Жигура, 48.
— Ильичева, 6.
— Калинина, 230.
— Калинина, 253а.
— Калинина, 273а.
— Камский, 5.
— Карла Маркса, 125.
— Кипарисовая, 20.
— проспект Красного Знамени, 86.
— проспект Красного Знамени, 90.
— проспект Красного Знамени, 114 (2 автолавки).
— проспект Красного Знамени, 164а.
— Ладыгина, 5 (2 автолавки).
— Лесопитомник, 6а.
— Маковского, 35а.
— Маковского, 142.
— Маковского, 210.
— Маковского, 266.
— Маковского, 266а.
— Мусоргского, 93.
— Нахимова, 1.
— Нахимова, 2.
— Печорская, 8.
— Некрасовская, 52.
— Новоивановская, 3.
— Порт-Артурская, 127а (4 автолавки).
— Посьетская, 22.
— Сахалинская, 4а.
— Светланская, 123.
— Светланская, 173.
— Сипягина, 22а.
— Спортивная, 1.
— Суханова, 1.
— Суханова, 8.
— Терешковой, 14.
— Тунгусская, 44.
— Тухачевского, 66б.
— Уральская, 6.
— Чапаева, 24.
— Чкалова, 12.
— Шахтовая, 20 (2 автолавки).
— Шилкинская, 15.
— Шишкина, 4.
— Проспект 100-летия Владивостока, 60 (2 автолавки).
Пресс-служба мэрии уточнила, что для участия в аукционе предприниматели должны подать заявление лично или через представителя по адресу: Партизанский проспект, 3, кабинет 6.