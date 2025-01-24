Власти Владивостока готовят 67 точек продажи тюльпанов к 8-му марта

Сбор заявок на участие в аукционе стартовал и продлится до 20 февраля. Управление развития предпринимательства и потребительского рынка сообщило, что принять участие могут как индивидуальные предприниматели, так и любые юридические лица, независимо от их организационно-правовой формы и местоположения. Продажа цветов будет организована с 1 по 10 марта.