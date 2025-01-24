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Власти Владивостока готовят 67 точек продажи тюльпанов к 8-му марта

Аукцион для предпринимателей, желающих продавать цветы, продлится до 20 февраля включительно.

Источник: Аргументы и факты

Владивосток уже понемногу готовится к празднованию Международного женского дня. Городские власти начали решать вопрос обеспечения жителей цветами на 8 марта. Для этого предпринимателям предложили 67 официальных мест для торговли тюльпанами.

Сбор заявок на участие в аукционе стартовал и продлится до 20 февраля. Управление развития предпринимательства и потребительского рынка сообщило, что принять участие могут как индивидуальные предприниматели, так и любые юридические лица, независимо от их организационно-правовой формы и местоположения. Продажа цветов будет организована с 1 по 10 марта.

Торговые площадки могут быть представлены и в формате автолавок. Лоты для размещения торговых точек распределены по следующим адресам:

— Адмирала Горшкова, 20 (2 автолавки).

— Адмирала Горшкова, 36.

— Адмирала Юмашева, 10 (2 автолавки).

— Анны Щетининой, 9 (2 автолавки).

— Анны Щетининой, 17.

— Борисенко, 10/7.

— Борисенко, 17б.

— Борисенко, 106, стр. 2 (2 автолавки).

— Верхнепортовая, 2 г.

— Верхнепортовая, 68.

— Вилкова, 11.

— Жигура, 46.

— Жигура, 48.

— Ильичева, 6.

— Калинина, 230.

— Калинина, 253а.

— Калинина, 273а.

— Камский, 5.

— Карла Маркса, 125.

— Кипарисовая, 20.

— проспект Красного Знамени, 86.

— проспект Красного Знамени, 90.

— проспект Красного Знамени, 114 (2 автолавки).

— проспект Красного Знамени, 164а.

— Ладыгина, 5 (2 автолавки).

— Лесопитомник, 6а.

— Маковского, 35а.

— Маковского, 142.

— Маковского, 210.

— Маковского, 266.

— Маковского, 266а.

— Мусоргского, 93.

— Нахимова, 1.

— Нахимова, 2.

— Печорская, 8.

— Некрасовская, 52.

— Новоивановская, 3.

— Порт-Артурская, 127а (4 автолавки).

— Посьетская, 22.

— Сахалинская, 4а.

— Светланская, 123.

— Светланская, 173.

— Сипягина, 22а.

— Спортивная, 1.

— Суханова, 1.

— Суханова, 8.

— Терешковой, 14.

— Тунгусская, 44.

— Тухачевского, 66б.

— Уральская, 6.

— Чапаева, 24.

— Чкалова, 12.

— Шахтовая, 20 (2 автолавки).

— Шилкинская, 15.

— Шишкина, 4.

— Проспект 100-летия Владивостока, 60 (2 автолавки).

Пресс-служба мэрии уточнила, что для участия в аукционе предприниматели должны подать заявление лично или через представителя по адресу: Партизанский проспект, 3, кабинет 6.

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