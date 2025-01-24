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Ажиотаж спал: всего 90 легковушек стоят на границе Беларуси с Польшей

Очереди из легкового транспорта имеются только на границе с Польшей, а скопление фур отмечается на литовском направлении.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 24 янв — Sputnik. Очереди из легкового транспорта на границе Беларуси с Польшей существенно сократились, об этом свидетельствуют данные Госпогранкомитета Беларуси.

Ранее в пункте пропуска «Брест» на белорусско-польской границе в очередях могло находиться до трех тысяч легковушек, сейчас там насчитывается только 90 машин.

На литовском и латвийском направлениях очередей из легкового транспорта, как и прежде, нет.

Что касается фур, то они стоят в очередях только на белорусско-литовской границе. В пункте пропуска «Каменный Лог» сейчас находится 260 грузовиков, а в погранпереходе «Бенякони» — 300 большегрузов.

На границе Беларуси с Латвией и Польшей скопления фур в настоящее время не наблюдается.

Закрытие пунктов пропуска

Сопредельные с Беларусью страны Европейского союза — Польша, Литва и Латвия — на фоне обострения отношений постепенно стали закрывать контрольно-пропускные пункты на своих границах.

В итоге на госгранице Беларуси и трех соседних стран Евросоюза работают только пять пунктов пропуска из 14. Сокращение числа пунктов пропуска, а также неритмичный прием транспорта сопредельными странами приводит к большим очередям на границах.