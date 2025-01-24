Ажиотаж спал: всего 90 легковушек стоят на границе Беларуси с Польшей

МИНСК, 24 янв — Sputnik. Очереди из легкового транспорта на границе Беларуси с Польшей существенно сократились, об этом свидетельствуют данные Госпогранкомитета Беларуси.
Ранее в пункте пропуска «Брест» на белорусско-польской границе в очередях могло находиться до трех тысяч легковушек, сейчас там насчитывается только 90 машин.
На литовском и латвийском направлениях очередей из легкового транспорта, как и прежде, нет.
Что касается фур, то они стоят в очередях только на белорусско-литовской границе. В пункте пропуска «Каменный Лог» сейчас находится 260 грузовиков, а в погранпереходе «Бенякони» — 300 большегрузов.
На границе Беларуси с Латвией и Польшей скопления фур в настоящее время не наблюдается.
Закрытие пунктов пропуска
Сопредельные с Беларусью страны Европейского союза — Польша, Литва и Латвия — на фоне обострения отношений постепенно стали закрывать контрольно-пропускные пункты на своих границах.
В итоге на госгранице Беларуси и трех соседних стран Евросоюза работают только пять пунктов пропуска из 14. Сокращение числа пунктов пропуска, а также неритмичный прием транспорта сопредельными странами приводит к большим очередям на границах.